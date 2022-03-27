РИАМО - 27 мар. Из-за снежной зимы в этом году в столице грибы в лесах появились очень рано. При этом основной сбор весенних грибов придется на период с середины апреля до середины мая, сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал эксперт, автор уникальных и единственных в мире грибных прогнозов Сергей Федотов, так рано грибы в городе еще не появлялись.

«Честно скажу — так рано первых саркосциф я еще не встречал. В прошлом году, например, первые их «россыпи» я обнаружил в «Лосином острове» только в самом конце марта, а в этом первые грибочки сфотографировал уже 16-го числа», - сказал он.

По его словам, в марте в столичных лесах можно встретить саркосому шаровидную, фламмулину, аурикулярию, устричную вешенку, гигрофор мартовский (ранний) и дрожалку.