РИАМО - 27 мар. Организаторы второго Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» готовят для участников приятные сюрпризы. Например, они создают и позже опубликуют образовательный видеокурс из 4 уроков о съемках видео на этнокультурную тематику, сообщается на сайте мыконкурс.рф.

Кроме того, в 2022 году специалисты в сфере кино и анимации проведут серию обучающих вебинаров для всех желающих. А еще на онлайн-площадках проекта будут работать этнокиноклубы, где пройдут показы фильмов о культуре народов и дискуссии с режиссерами данных фильмов.

Работы на конкурс можно прислать по 31 августа. Темы: «Межнациональное согласие в России» для передачи в ролике смысла единения различных культур и «Национальная идентичность» для передачи в ролике культуры, традиций и обычаев одного конкретного народа.

В конкурсе 5 номинаций: «Игровой/художественный видеоролик», «Анимационный ролик», «Видеоклипы», «Видеорепортажные ролики» и «Документальный ролик». Эксперты будут отдельно оценивать работы профессионалов и любителей.

С 19 сентября по 16 октября полученные работы оценит профессиональное жюри, а еще пройдет народное онлайн-голосование. Церемонию награждения планируется провести в День народного единства.

Победителей проекта, как и в прошлом году, ждут денежные премии. Их получат авторы, ролики которых выберут эксперты, а также лидеры зрительского голосования.

В этом году было принято решение расширить географию конкурса и подать свои работы могут теперь и зарубежные авторы из стран СНГ в категории «Профессионалы» в номинациях «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик» и «Документальный ролик».

Заполнить заявку можно на сайте мыконкурс.рф, также информация есть в группе в соцсети «ВКонтакте».