РИАМО - 27 мар. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, что не исключено проведение референдума для вхождения республик в состав России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Россию. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — отметил Пасечник.

В 2014 году – после переворота в Киеве - на Донбассе прошел референдум о независимости.

Россия 21 февраля признала независимость ЛНР и ДНР, а 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию соседней страны.