РИАМО - 27 мар. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных изменениях следующего месяца. Так, социальные пенсии россиян проиндексируют в апреле, сообщает Nation News.
Он добавил, что еще в стране будут увеличены социальные выплаты, среди которых — разные пособия, а также пенсионные отчисления.
«Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — напомнил председатель нижней палаты парламента.
По его словам, Госдума РФ в марте приняла закон, по которому участников военной специальной операции России на Украине будут признавать ветеранами боевых действий.
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