РИАМО - 27 мар. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных изменениях следующего месяца. Так, социальные пенсии россиян проиндексируют в апреле, сообщает Nation News.

«На 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии. Решение коснется 4 млн человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров», — уточнил Володин.

Он добавил, что еще в стране будут увеличены социальные выплаты, среди которых — разные пособия, а также пенсионные отчисления.

«Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — напомнил председатель нижней палаты парламента.

По его словам, Госдума РФ в марте приняла закон, по которому участников военной специальной операции России на Украине будут признавать ветеранами боевых действий.