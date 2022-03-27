РИАМО - 27 мар. Во Всемирный день театра студентам театральных вузов предлагают бесплатно посетить Музей Победы, для этого им следует предъявить студенческий билет в кассе, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Посетителей приглашают посетить новую выставку «Театр в годы войны», которая рассказывает о роли театра в годы ВОВ, о вкладе актеров в Победу.

Гости музея смогут увидеть редкие снимки военного времени, театральный реквизит и личные вещи актеров, которые вопреки тяжелым военным условиям продолжали творческую деятельность.

На выставке собрано порядка 30 раритетов. Среди них пуанты и кастаньеты солистки Большого театра Галины Петровой, предметы актерского гардероба артисток Ленинградского театра музкомедии Лидии Колесниковой и Зинаиды Габриэлянц, которые выступали в блокадном городе, а также других актеров.

Еще в экспозиции есть фотографии выступлений в тылу и на фронте, театральные программки и билеты военных лет, личные документы и т.д.

Всемирный день театра отмечают 27 марта с 1961 года.