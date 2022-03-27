РИАМО - 27 мар. В 2024 году в столичном районе Ясенево планируют возвести многофункциональный Ледовый дворец, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ледовый дворец в районе Ясенево на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской построят в 2024 году», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в многофункциональном комплексе будут проходить тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию среди детей и взрослых. Кроме того, будут организовывать ледовые шоу и массовые катания.

На сегодняшний день завершены монолитные конструкции первого этажа с каркасом трибун ледовой арены. Идет строительство второго этажа, стен и перегородок цокольного этажа. Еще рабочие ведут монтаж системы вентиляции, прокладывают наружные коммуникации.

В новом Ледовом дворце появятся демонстрационная и тренировочная арены, восстановительно-реабилитационный центр с зоной водных процедур, а также 2 тренажерных зала, помещения для занятий хореографией и акробатикой.

Технологическое задание и концепцию ледового центра разработали совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.