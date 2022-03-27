РИАМО - 27 мар. Главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко рассказал, что ночной подъем в туалетную комнату может происходить из-за нарушения работы почек у человека. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нормы по числу посещений туалетной комнаты - нет. Но один из показателей функции нарушения почек - это подъем в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки», - сказал врач.

Он уточнил, что нужно провести исследование, если у человека наблюдаются частые болезненные мочеиспускания.

Также нефролог посоветовал не терпеть, когда есть позывы сходить в туалет. Это нельзя делать ни мужчинам, ни женщинам.