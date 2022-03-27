РИАМО - 27 мар. За минувшие сутки в российские больницы были отправлены 2203 пациента с подтвержденным коронавирусом, что на 48,5% меньше, чем днем ранее (4275), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки подтвердили 23 280 новых случаев заражения, выздоровели 47 540 человек, 338 пациентов скончались.

В стране продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам «122» или 8-800-2000-112.

Врачи советуют проходить вакцинацию от инфекции. Это поможет избежать заражения коронавирусом или его тяжелого течения.

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