РИАМО - 27 мар. Работы по реставрации Московского театра эстрады завершены на 70%, обновленное здание планируют открыть к 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Отреставрировали уникальную терразитовую штукатурку на фасаде, пострадавшую от воздействия природных факторов. <…> Ведутся работы с колоннадой портика в зоне главного входа в театр», - сказал главный инженер проекта Сергей Куминов.

В ходе работ в зрительском фойе планируют воссоздать паркет с оригинальным геометрическим рисунком. На первом этаже восстановят основание мраморной облицовки колонн. На третьем и четвертом этажах идет реставрация колонн и пилястр с композитными капителями.

Во время реставрации купола в фойе первого этажа обнаружили изящную живопись в виде изображений ромбов с цветочными розетками.

После окончания работ театр смогут одновременно посещать более 1 тыс. человек, в том числе маломобильные граждане.