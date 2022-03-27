РИАМО - 27 мар. За минувшие сутки на территории Московской области подтвердили 617 новых случаев заражения коронавирусом. За два года пандемии в регионе выявили 958 685 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа в Подмосковье госпитализировали 62 пациента с диагностированным коронавирусом, что меньше, чем 26 марта (82).

Коллективный иммунитет к инфекции в области составляет 47,1%. Полностью привились от коронавируса более 5,1 млн человек.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно эффективными и безопасными отечественными вакцинами.

Врачи также рекомендуют проходить ревакцинацию через 6 месяцев после введения первого компонента вакцины.

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