РИАМО - 27 мар. В чат-боте «Прогулки со Львом-хранителем» появилась экскурсия по Москве, посвященная Всемирному дню театра, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В честь Дня театра приглашаем всех, кому интересна историческая Москва, пройти новый маршрут в чат-боте с нашим виртуальным экскурсоводом», - сказал глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, экскурсия рассчитана на 1,5 часа. Участники узнают о местах столицы, которые связаны с театральным искусством. Присоединиться можно в мессенджере Telegram.

Во время прогулки виртуальный гид расскажет об истории Центрального дома работников искусств, Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, Большого и Малого театров, МХТ им. А.П. Чехова и других достопримечательностях мегаполиса.

Всемирный день театра отмечают 27 марта с 1961 года.