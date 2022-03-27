РИАМО - 27 мар. Летчики штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли несколько ударов по военным складам вооруженных сил Украины, сообщается на сайте Минобороны страны.

Наземные объекты противника были уничтожены авиационным ракетным оружием ночью. Удары были нанесены по складам с боеприпасами и вооружением.

Военная спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседней страны. Западные государства отреагировали на действия РФ жесткими экономическими санкциями.

Су-25 – это одноместный бронированный дозвуковой самолет штурмовой авиации. Его используют для поддержки наземных войск над полем боя в дневное и ночное время, когда цель видна.