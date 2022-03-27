РИАМО - 27 мар. Заряды снега продолжатся на территории Подмосковья и Москвы до вечера воскресенья, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До вечера будет идти снег, потом ночь - передышка. Морозы до минус 5 - минус 10 (градусов - ред.)», - сказал Тишковец.

По его словам, в воскресенье выпадет не более 1-2 мм осадков при месячной норме в 34 мм. В настоящее время высота сугробов находится на уровне 5 см.

Синоптик предупредил, что порывы штормового ветра в регионе могут достигать 20 м/с.

«Снег идет практически везде, прекращается, потом возобновляется», - добавил Тишковец.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.