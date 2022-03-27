РИАМО - 27 мар. Крупнейшие представители туриндустрии Московской области провели встречу в парк-отеле «Русский» в Серпухове, чтобы обсудить перспективы развития туризма в условиях усиления экономических санкций, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

С приветственным словом выступил министр туризма Подмосковья Алексей Шимко. Он сказал, что главная цель данной встречи – обсудить риски и сосредоточиться на тех возможностях, которые сейчас дает туристический рынок.

О том, как презентовать отдых в Московской области и в стране участникам круглого стола рассказали представители крупнейших агрегаторов, туроператоров, рестораторов и отельеров.

Отдельное внимание было уделено региональному туризму. Подмосковье – одна из главных туристических точек притяжения в РФ, в регионе есть локации и история, которые интересны путешественникам со всего мира. Совместные усилия представителей туриндустрии области помогут открыть новые возможности и привлечь в Подмосковье еще больший поток туристов.

Успешная модель востребованного туробъекта на встрече была рассмотрена на примере парк-отеля «Русский», которых находится на пересечении 3 регионов. Он предлагает постояльцам обширную экскурсионную программу, большой выбор национальных культурных развлечений, семейного активного отдыха, но самое главное – постоянно расширяет спектр услуг, а еще он поддерживает высокий уровень конкурентности.

«Туристический бизнес требует особого внимания – меняются условия рынка, продвижение, реализация туристических продуктов. В связи с условиями экономических санкций перед туристической индустрией стоит серьезный вызов, предполагающий решение ряда важных вопросов, в числе которых повышение интереса к внутреннему туризму, восстановление логистики, продажи и бронирования, вопросы конкуренции», – сказал Шимко.

Он уточнил, что эта встреча стала хорошей возможностью рассказать коллегам, как поступать и подготовиться к сезону, чтобы и жители, и туристы, и специалисты были довольны.