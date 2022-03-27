РИАМО - 27 мар. В столичных районах Метрогородок, Митино и в Сергиево-Посадском округе Подмосковья идет снег, дует ветер, местами наблюдается метель, передают корреспонденты РИАМО.

С утра в лесу и во дворах района Метрогородок наступила зима. На земле и машинах лежит небольшой слой снега. Люди, которых изредка можно встретить на улице, одеты по-зимнему: в теплых пуховиках, шапках и капюшонах. Мелкий снег, который продолжает падать, сопровождается порывами ветра.

Метель наблюдается в районе Митино. Она сопровождается порывистым ветром.

Мелкий снег идет в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Он уже припорошил машины и дороги. Лужи замерзли. Редкие прохожие укрываются от снега под капюшонами.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», непогода накрыла практически весь Московский регион. Снег не прекратится в ближайшие 2 часа.