РИАМО - 27 мар. В воскресенье в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, температура опустится до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем температура воздуха в столице составит минус 2 - 0, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление поднимется до 740 мм рт. ст. Скорость порывов ветра может достигать 17-22 м/с.

По данным синоптиков, погода в регионе будет холодная, ветреная и с колебаниями атмосферного давления. Жителям рекомендуют уделить время отдыху, пить витамины и пройти курс профилактического лечения.