РИАМО - 26 мар. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотный летательный аппарат, который засекли над Черным морем, сообщает Nation News.

«Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», – сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Еще за сутки армейской и оперативно-тактической авиацией страны был поражен 91 военный объект ВСУ.

При выполнении военной спецоперации РФ на территории Украины удары наносятся только по военным объектам. Мирному населению страны ничего не угрожает.