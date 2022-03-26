РИАМО - 26 мар. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотный летательный аппарат, который засекли над Черным морем, сообщает Nation News.
«Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», – сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Еще за сутки армейской и оперативно-тактической авиацией страны был поражен 91 военный объект ВСУ.
При выполнении военной спецоперации РФ на территории Украины удары наносятся только по военным объектам. Мирному населению страны ничего не угрожает.
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