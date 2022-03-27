РИАМО - 27 мар. Сегодня можно отпраздновать Всемирный день театра или Международный день виски. Еще в этот день родился писатель Аркадий Аверченко.

Всемирный день театра

Юрий Богомаз

Этот день установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Слово «театр» произошло от древне-греческого theatron - «место, где смотрят». Традиционно в театре играются 2 наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Международный день виски

Отмечать данный праздник начали в 2009 году в Нидерландах. Дата была выбрана неслучайно — 27 марта 1942 года родился знаменитый автор основополагающих книг о виски Майкл Джексон.

Слово «виски» произошло от uisce beatha – «вода жизни». Изготавливается этот напиток из ферментированного зернового сусла. Самыми популярными видами данного напитка считаются односолодовый и купажированный скотч, бурбон, теннессийский виски.

День войск нацгвардии России

Праздник был установлен указом президента России в 2017 году. Его ввели для сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии РФ.

Дата праздника связана с Днем внутренних войск МВД России, который отмечается в стране 27 марта с 1996 года. После преобразования службы был переименован и праздник.

Девиз Росгвардии – «Всегда на страже». В этот день в стране проводят концерты, встречи ветеранов, церемонии вручения госнаград отличившимся военнослужащим, праздничные спортивные мероприятия.

День рождения писателя Аркадия Аверченко

Аверченко родился в 1881 году в Севастополе. С 15 лет работал конторщиком на донецкой шахте, а через 3 года переехал в Харьков на службу в той же акционерной компании.

При революционных событиях 1905-1907 годов Аверченко обнаруживает у себя публицистический талант и предприимчивость. Он публикует во множестве изданий очерки, фельетоны и юморески. Коме того, выпускает несколько номеров быстро запрещенных цензурой собственных сатирических журналов «Штык» и «Меч».

С 14 апреля 1908 года он выпускает новый еженедельник «Сатирикон». В нем печатались Петр Потемкин, Саша Черный, Осип Дымов, Самуил Маршак, Леонид Андреев и многие другие. Журнал быстро приобрел популярность.

В октябре 1920 года Аверченко отбыл в Стамбул, так как его журнал в стране запретили. Умер он в Праге 12 марта 1925 года.