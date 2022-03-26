РИАМО - 26 мар. Немецкий экономист Айка Хамер сообщил, что санкции, введенные против России, может обернуться крахом для Германии и всей Европы, передает RT.

Западные страны ввели беспрецедентное число санкций в отношении России после начала военной спецоперации на Украине.

«Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить 4-5 евро или даже 6 евро за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», — считает Хамер.

По его словам, в этой ситуации виноваты политики. Он отметил, что антироссийские санкции лишены «здравого зерна». Экономист напомнил, что этой же точки зрения придерживается и бывший президент Америки Дональд Трамп.

Он уточнил, что в этой ситуации проиграет средний класс и бедное население Германии, Европы и США.