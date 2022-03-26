РИАМО - 26 мар. В РФ по 31 августа можно подать заявки на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ», участниками могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, теле и киностудии, сообщили организаторы конкурса.

Темы конкурса: «Межнациональное согласие в России» для передачи в ролике смысла единения различных культур и «Национальная идентичность» для передачи в ролике культуры, традиций и обычаев одного конкретного народа.

С 19 сентября по 16 октября полученные работы оценят профессиональное жюри и пройдет народное онлайн-голосование. Церемонию награждения планируется провести в День народного единства.

Победителей проекта ждут денежные премии. Награды получат авторы, ролики которых выберут эксперты, а также лидеры зрительского голосования.

Заполнить заявку можно на сайте мыконкурс.рф.