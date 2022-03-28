РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. В подмосковном Подольске с понедельника сотрудники Госавтоинспекции будут особенно тщательно выявлять нарушителей, выезжающих на встречные полосы, сообщает ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

С понедельника и до 3 апреля на территории обслуживания отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Профилактическую работу направят на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Участников дорожного движения попросили быть внимательными и взаимовежливыми, а также помнить, что нарушение ПДД приводит к трагедии.