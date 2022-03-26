РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 мар. Спортсменка из городского округа Королев Наталья Завьялова стала чемпионкой Всероссийских соревнований по боксу, сообщили в Федерации бокса муниципалитета.

С 22 по 26 марта в спорткомплексе ЦСКА в Балашихе прошли XXII Всероссийские соревнования по боксу класса А на призы заслуженного мастера спорта В.П. Агеева.

В соревнованиях приняли участие 185 спортсменов из 24 регионов России.

Виктор Агеев - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, двукратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион СССР. В 2002 году указом президента награжден орденом почета за заслуги в развитии физической культуры, спорта и многолетний добросовестный труд.