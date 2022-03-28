РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мар. Сотрудники отдела №4 Главгосстройнадзора Московской области в понедельник проведут прием граждан в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мероприятие состоится в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мытищ.

В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №4 Главгосстройнадзора Московской области. Прием будет проведен посредством видеоконференцсвязи по адресу: Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Время приема - с 10:00 до 13:00. Подробная информация доступна по телефону: 8(926)989-10-89.