РИАМО - 26 мар. Во время непогоды, которая сейчас наблюдается в столице, важно, чтобы светофоры работали, а все дорожные знаки были установлены, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

«Заметите, что с ними что-то не так, звоните 3210, или пользуйтесь QR-кодами на опорах. Мы оперативно направим бригаду устранить поломку», - говорится в сообщении.

В Москве наблюдается сильный, порывистый ветер. Из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение.

Ранее на Москву обрушился дождь, который сопровождался ветром и градом.