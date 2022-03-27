РИАМО - 27 мар. В Щелковском драматическом театре в воскресенье покажут спектакль-комедию «Он, она, окно и...» по произведению Рэя Куни, сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Помощник премьер-министра пытается в гостиничном номере соблазнить хорошенькую секретаршу. Все идет как по маслу, но в кульминационный момент несостоявшиеся любовники замечают в окне безжизненное тело неизвестного мужчины.

Начало спектакля в 16:00. Узнать стоимость билетов можно на сайте театра: https://tkcentre.ru.