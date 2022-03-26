РИАМО - 26 мар. На территории столицы и Подмосковья 27 марта объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности погоды. Он означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать с 8 до 18 часов 27 марта. Ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Также в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 16 часов 28 марта и из-за ветра с порывами до 15-20 м/с до 8 часов 27 марта.