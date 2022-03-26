РИАМО - 26 мар. Энергетики, обсушивающей территории Подмосковья и ТиНАО столицы, перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за усиления ветра с порывами до 20 м/с, также из-за дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ из-за непогоды готовы 443 бригады, в их составе 2291 человек и 2093 единицы спецтехники. При необходимости энергетики и техника будут задействованы в ликвидации последствий непогоды, а также оперативном восстановлении электроснабжения региона.

Резервное электроснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и жителей готовы обеспечивать 124 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 37 142 кВт.

Жители Московской области и новой Москвы могут сообщить об отключениях света и замеченных повреждениях объектов электроснабжения по единому бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.

На 26 и 27 марта в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного порывистого ветра и гололедицы.