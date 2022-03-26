РИАМО - 26 мар. Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сообщил, что его военные отправились на Донбасс, чтобы принять участие в военной спецоперации РФ, передает «Вечерняя Москва».

«Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская дает о себе знать», — отметил Бибилов.

Он уточнил, что военные будут защищать Россию и Осетию. По его словам, что фашизм нужно давить.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.