РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 мар. Жители подмосковного Королева смогут обменяться вещами на своп-вечеринке в воскресенье, сообщили в молодежном центре «Космос».

Своп - это обмен вещами на безвозмездной основе. Обменяться вещами можно в интерактивном павильоне «Космос» с 12:00 до 15:00. На вечеринке кроме обмена можно будет посмотреть фильм «Реальная цена моды», выбрать себе весенние образы и побеседовать на тему «Как одеваться экологично».

Темой вечеринки станет молодежная весенняя мода. Приносить можно вещи, которые можно носить весной, от роста 160 см, обувь - от 36 размера. Обменять можно также новые носочно-чулочные изделия, весенние платки и шарфики, аксессуары (украшения, сумочки), ароматы для тела и для дома.

Нельзя приносить детские вещи, заношенные и грязные. С собой организаторы просят взять кружки для чая, угощения, сменную обувь или бахилы.