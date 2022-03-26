РИАМО - 26 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийских олимпиадах.

«Лучшие результаты на олимпиаде по французскому языку показали две ученицы 11 класса - Алиса Басова из школы №2033 и Дарья Курганская из школы №1231 им. Поленова», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 11-классник Игнатий Тарабрин из столичной школы им. Маршала Чуйкова стал абсолютным победителем по химии. Кроме того, спецпризами жюри отмечены Артем Сорокин и Артемий Анисимов из школы им. Колмогорова при МГУ. Эти школьники получили награды за лучшее решение задач по органической и неорганической химии соответственно.

«Молодцы, ребята. Уверен, что вы уже выбрали будущую профессию и после школы продолжите изучать любимые предметы в вузе», - сказал Собянин.

Он также пожелал ребятам новых успехов.