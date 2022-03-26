РИАМО - 26 мар. Сейчас волна заболеваемости коронавирусом идет на спад, россиянам теперь стоит оценить ущерб, который инфекция нанесла их здоровью, сообщила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

Она уточнила, что в основном Covid-19 наносил удар по легким, потому именно этому органу нужно уделить особое внимание.

«Если вы переболели коронавирусом и у вас была одышка, быстрое сердцебиение, слабость и так далее, то надо проверить легкие. Мы за время пандемии уже привыкли, что их надо бесконечно много раз проверять с помощью компьютерной томографии. Сейчас тоже стоит это сделать, а также провести спирографию», – отметила Романенко в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что также стоит проверить сердце, так как любая вирусная инфекция имеет последствия для сердечно-сосудистой системы человека. Врач рекомендовала сделать УЗИ сердца, эхокардиографию и записать ЭКГ.

Также переболевшим коронавирусом следует особенно внимательно следить за артериальным давлением. Повышенное или пониженное давление является поводом для записи к терапевту. Еще Романенко рекомендует сдать общий анализ крови и проверить, нет ли анемии.

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