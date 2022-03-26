РИАМО - 26 мар. В Роспотребнадзоре приняли решение об отмене требования о специальной рассадке учеников в классе в ходе проведения экзамена, сообщает Nation News.

В школах страны еще было отменено правило, по которому за каждым классом закрепляли отдельный кабинет.

Данные изменения касаются работы школ в условиях коронавируса. В последнее время ситуация в стране стабилизировалась.

Еще в РФ упраздняется требование о предъявлении медицинской справки для посещения школьником уроков, если ребенок контактировал с зараженным.

Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вводящее особые правила работы школ и вузов в пандемию Covid-19, было подписано в июне 2020 года. Его действие пока ограничивается 2024 годом.

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