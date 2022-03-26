РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья Вячеслав Бетин рассказал обманутым дольщикам Подольска, как идет достройка 10 домов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во встрече принял участие глава Подольска Дмитрий Жариков, его заместитель Петр Гапонов и председатель стройкомитета Сергей Цаплинский. Жариков сказал, что вопросы по недостроям поступают по всем каналам коммуникации. Поэтому он принял решение провести встречу в субботу, когда удобно жителям.

В Подольске фонд планирует достроить девять домов до конца текущего года и один - в начале 2023 года.

В шести домах ЖК «Симферопольский» уже проживают дольщиками, работы осложняются их присутствием. В ЖК сформировали карту дефектов и нашли технические решения, получили проектную документацию. Подрядчик приступил к работам на объекте. До 1 апреля должны получить решение наблюдательного совета по ЖК, это позволит в полной мере финансировать работы, закупать дорогостоящее оборудование. В настоящее время проводят работы локального характера, на объекте 32 человека. Все технические решения получили заключения. Дома планируют ввести в эксплуатацию в текущем году.

ЖК «Дом на Серпуховской» также планируют достроить в текущем году. На объекте монтируют крышную котельную, для нее привезли котлы. Ведут работы по демонтажу, прокладке отопления внутри дома 72 человека. Идут переговоры о поставке лифтов с Щербинским заводом, планируют к середине апреля заключить контракт.

В ЖК «Народной» демонтажом занимаются 32 человека. 23 марта на ЖК получили положительное заключение. Через неделю передадут рабочую документацию подрядчику для перехода к основным работам, поставке материалов и достройке. Объект планируют ввести в эксплуатацию в ноябре.

В ЖК «Шепчинки» два дома: Пионерская, 15-1 и Ватутина, 54. В высокой степени готовности дом на Пионерской, этот дом в текущем году должны ввести. Дом на улице Ватутина введут только в 2023 году. По этим объектам определили подрядчика. Документацию подали на экспертизу в начале марта, положительное заключение должны выдать в середине мая. После этого рабочую документацию передадут подрядчику и он приступит к основным видам работ. На объект начнут привозить основные группы материалов и оборудования, средства уже выделены.

Бетин заверил, что подорожание импортных материалов не отразится на ситуации со сроками достройки, уже найдены отечественные аналоги стройматериалов и техники.