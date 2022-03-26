РИАМО - 26 мар. Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал о том, какая информация может заинтересовать мошенников в соцсетях. В основном их внимание может привлечь обычная фотография, снимки детей или впечатления об отпуске, которыми люди делятся с друзьями.

По мнению эксперта, злоумышленники не всегда преследуют цель - украсть деньги с карты, чаще они собирают как можно больше информации о человеке, а затем проводят атаку с использованием так называемой социальной инженерии.

«Если мошенники захотят подобрать к вам ключ, то любая фотография про ваше хобби, про ваши места отдыха станет для них важным моментом. Вы выложили фотографию с лошадью – вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, – вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50%. Выставляя фотографии, сделанные в отпуске, вы привлекаете внимание воров-домушников», – сказал Пащенко в эфире радио Sputnik.

Он предупредил пользователей, что следует воздержаться от размещения документов в соцсетях. По словам Пащенко, по фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда улетел человек. Сразу после этого мошенники, по мнению эксперта, уже подготовят целый комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно атаковать человека.

«Не стоит публиковать и фотографию ваших водительских прав. Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей, либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое – создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф», – добавил эксперт.

Он посоветовал также ни в коем случае не публиковать фотографии детей.

«Сейчас идет особая охота злоумышленников за фотографиями с детьми, потому что их затем выставляют на разных ресурсах и собирают под них деньги, утверждая, что ребенок болен», – предупредил эксперт.

Чтобы защитить себя от мошенников, эксперт советует закрыть профиль в соцсетях и сделать его доступным только для друзей.