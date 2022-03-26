РИАМО - 26 мар. Российское Минобороны разместило в Сети видео с высокоточным ударом отечественного ракетного комплекса «Искандер», который уничтожил позицию зенитно-ракетной системы ПВО «Бук» Украины. Об этом сообщает Nation News.

На кадрах видеоролика, записанных с разведывательно-ударного беспилотника, показана позиция «Бук-М1» военных сил Украины на боевом дежурстве. Потом можно увидеть мощнейший взрыв, произошедший от точного удара ракеты «Искандер-М» по цели.

Минобороны РФ отметило, что при выполнении спецоперации на территории соседнего государства удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению страны ничего не угрожает.

24 февраля РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.