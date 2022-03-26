РИАМО - 26 мар. С 15 апреля по 30 мая пройдет Всероссийское голосование за объекты благоустройства в городах страны, сообщается на сайте проекта.

Проголосовать можно будет на онлайн-платформе https://za.gorodsreda.ru.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года.

В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

С 2020 года бюджет увеличен: ежегодно выделяется 10 млрд рублей, которые распределяются среди 160 победителей (ранее — 5 млрд рублей среди 80 победителей). С 2018 года победителями конкурса стали 560 проектов, 326 из которых уже реализованы.

Охват населения, пользующегося комплексно благоустроенными общественными территориями, составил 26,5 млн человек.

С 2017 по 2021 годы число жителей РФ, чувствующих себя комфортно в городе, выросло почти в 2 раза — с 28% до 60%.

Также до 1 апреля проходит регистрация волонтеров в качестве помощников проведения Всероссийского голосования за объекты благоустройства на сайте https://dobro.ru.