РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В микрорайоне Климовск Подольска прошла очередная встреча представителей власти с жителями в формате выездной администрации, на ней обсудили темы ЖКХ, благоустройства, экологии и ряд других, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

В Подольске продолжаются встречи в формате выездной администрации. В пятницу вечером очередная встреча прошла в микрорайоне Климовск. В течение 2 часов заместители главы администрации и руководители структурных подразделений, а также депутат Мособлдумы Павел Максимович отвечали на вопросы жителей микрорайона.

«Обращения в основном касались тем, связанных с ЖКХ, благоустройством дворовых территорий, дорожной инфраструктурой, экологией, образованием, развитием культурного сектора, капитальным ремонтом многоквартирных домов», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Выездная администрация нужна для оперативной помощи жителям в решении личных и бытовых вопросов. Некоторым необходима юридическая консультация, а другим - общение и совет.

Выездная администрация переезжает из одного микрорайона в другой для того, чтобы быть в тесном контакте с жителями. Такой формат удобен для горожан, не отнимает много времени на поездки в администрацию, все профильные службы – в одном микрорайоне.

Поэтому данную практику власти продолжат. Следующая встреча пройдет в формате отчетного собрания для жителей микрорайона Климовск 29 марта в 17:00 в ДК «Машиностроитель». На ней можно будет ознакомиться с планами по развитию микрорайона, а также озвучить свои вопросы и предложения.