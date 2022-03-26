РИАМО - 26 мар. Порядка 90% материалов, оборудования и конструкций, которые используют в Стройкомплексе столицы, российского производства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Процентов 90 материалов, изделий, конструкций, оборудования производится в РФ. Мы имеем понимание, как заменить импортную составляющую», - рассказал Бочкарев.

По его словам, существует ряд критических пунктов, который касается систем автоматизации, микроэлектроники, которые пока не являются сильной стороной российской промышленности.

Бочкарев уточнил, что в настоящее время идет поиск аналогичного оборудования у стран, которые не входят в Евросоюз. Рассматриваются не только китайские системы.