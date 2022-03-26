РИАМО - 26 мар. Днем в субботу в столичном районе Митино выпал мелкий град, который сопровождался сильными порывами ветра, передает корреспондент РИАМО.

В Митино град выпал небольшого размера, он сопровождается порывистым ветром. Град тает, касаясь земли.

Еще град выпал в районе Печатники. Там дождь превратился в град. Порывистый ветер сделал его похожим на вьюгу. Люди укрылись на остановках и станции метро. Ветер выворачивал зонты и вырывал из рук легкие пакеты. В настоящий момент град прекратился. С неба падают крупные хлопья снега, которые разносятся сильным порывистым ветром.

Также в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа пошел снег. Дует сильный ветер, на улице метель. Мелкая снежная крупа лежит на подоконниках, газоне и на сухих участках дороги, а на влажной дороге она почти сразу тает. Прохожие на улице спешат укрыться от непогоды.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», непогода накрыла практически весь Московский регион. Дождь не прекратится в ближайшие 2 часа.

Сильный ветер с дождем вернулись в столичный регион в субботу. Максимальная температура воздуха в столице днем составит плюс 7 - плюс 9, в Подмосковье - от плюс 4 до плюс 9 градусов. Скорость порывов западного ветра может достигать 18 м/с.

Ранее москвичей призвали по возможности оставаться дома и не выходить на улицу в непогоду. Водителям нужно строго соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию. Лучше использовать общественный транспорт.

Столичные коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.