РИАМО - 26 мар. Более 85 тыс. подмосковных садоводов приняли участие во встречах с участием представителей Минмособлимущества, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители министерства имущественных отношений Московской области 25 марта провели ряд встреч в Ногинске. В мероприятиях приняли участие более 550 садовых и дачных товариществ и 86 тыс. садоводов городских округов Богородский, Черноголовка, Электросталь, Электрогорск и Мытищи. Участники обсудили в основном регистрацию прав в рамках проведения «дачной амнистии». Всего в вышеуказанных муниципалитетах расположены 674 СНТ и ДНТ, 9 831 дом оказались без прав.

«Преимущества регистрации права на недвижимость в садовых и дачных товариществах, безусловно, очевидна. Среди садоводов бытует мнение, что налог на новый дом очень большой. В среднем в Московской области налог на дом составляет 4-5 тыс. рублей в год. Если учесть, что членские взносы в СНТ 12 тыс. рублей в год, то, определенно, налоговая сумма не такая высокая, и при этом собственник зарегистрированного дома получает ряд преимуществ, значительно превышающих вычет на налог недвижимости», - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Представители ведомства разъяснили присутствующим не только законодательную базу, но и преимущества регистрации права на недвижимость. Таким образом, зарегистрированная недвижимость дает гарантию в виде 100% денежной компенсации государством по рыночной стоимости имущества при его утрате, временном занятии, а также изъятии; а также безусловное 100% возмещение ущерба при страховании недвижимости, особенно это актуально при резком росте стоимости стройматериалов (возможность восстановить дом, хозяйственную постройку в текущем уровне цен), страховые компании дают скидку до 20% на страхование домов зарегистрированных в этом году.

Также действует льгота по транспортному налогу для новых объектов на 2 года (1 год - 100%, 2 год - 50%); в зарегистрированном жилом доме СНТ можно прописаться. Для зарегистрированных жилых домов дается экономия электроэнергии, понижающий коэффициент 0,7; предусматривается имущественный налоговый вычет до 260 тыс. рублей на зарегистрированные жилые и садовые дома для работающих граждан, на снижение платы за ЖКУ при проживании в зарегистрированном доме на даче.

От налога на дома и на 6 соток земли освобождены также граждане предпенсионного возраста (60 лет мужчины и 50 лет женщины), а льготы предусмотрены для многодетных семей и других категорий налогоплательщиков.