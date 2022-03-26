РИАМО - 26 мар. Министерство обороны Российской Федерации официально заявило, что не проводит телефонных вызовов граждан из запаса в военкоматы, сообщает ТАСС.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что в течение последних дней многим россиянам поступали фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военный комиссариат.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», - подчеркнул Конашенков.

Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства. Западные страны отреагировали на действия России жесткими экономическими санкциями.