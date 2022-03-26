РИАМО - 26 мар. В столице прорабатывают возможные меры поддержки строительной отрасли, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Слаженными усилиями принят первый блок решений, который является самым первоочередным и уже однозначно положительно сказывается на динамике строительства объектов не только городской сферы, но и коммерческого частного инвестиционного сектора», — рассказал Бочкарев.

Он добавил, что в разработке мер поддержки принимали участие представители строительной отрасли. Кроме того, Стройкомплекс также прорабатывает возможные меры поддержки отрасли. Ряд мероприятий планируют направить на улучшение делового климата и сокращение административных барьеров, поддержку системообразующих организаций, малых и средних предприятий, а также строительной отрасли в целом.

Меры призваны обеспечить выполнение госконтрактов в строительстве и сохранение объемов ввода жилья в рамках национального проекта, а также предотвратить рост цен на строительные материалы и возникновение объектов незавершенного строительства, поддержать рынок труда.

Бочкарев отметил, что одна из важных мер поддержки – сохранение программы льготной ипотеки. В меняющихся экономических условиях это важный шаг, который поддержит отрасль и застройщиков, не даст упасть спросу на жилье. Кроме того, позволит жителям не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках.