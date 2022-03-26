РИАМО - 26 мар. Российский президент Владимир Путин подписал очередной закон об антикризисных налоговых мерах в условиях санкций для физических и юридических лиц, сообщает Nation News.

Согласно подписанному главой государства документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, россияне смогут рассчитывать на ряд налоговых послаблений, которые власти утвердили в условиях введения западных санкций. Теперь закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные гражданами с 2021 по 2023 годы, и доходы по вкладам в российских банках.

Ставка налога на прибыль IT-компаний до 2024 года будет установлена на отметке 0%, а повышающий коэффициент по транспортному налогу будет применяться для машин, стоимость которых превышает 10 млн рублей.

Документ также дает право применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) уменьшила период проверки деклараций россиян для получения вычетов до 15 дней. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки по соцвычетам налоговым органам давалось 3 месяца и еще 1 месяц — на перечисление возврата. На проверку по имущественным вычетам с мая 2021 года отводился 1 месяц и еще 15 дней — на зачисление средств.