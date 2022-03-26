РИАМО - 26 мар. Готовность станций восточного участка Большой кольцевой линии метро оценивается в 50-60%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«По всему восточному участку (БКЛ – ред.), это станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники», «Текстильщики», примерный объем выполнения (работ – ред.) от 50 до 60%», - рассказал Бочкарев.

Он добавил, что на станции «Печатники» завершается возведение несущих конструкций. Кроме того, строят конструкции перехода, который соединит новую станцию «Печатники» с действующей.

Станция БКЛ «Печатники» расположена в одноименном районе на юго-востоке столицы рядом с пересечением улицы Гурьянова с Шоссейной. Здесь появится переход на станцию «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро. Кроме того, будет создан транспортно-пересадочный узел с выходом к строящейся станции МЦД-2.