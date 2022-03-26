РИАМО - 26 мар. В следующем году в столице планируют начать возведение двух автомобильных мостов, они появятся в Мневниковской пойме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Два моста автомобильных, которые там (в Мневниковской пойме - ред.) запланированы, планируем в апреле-мае приступить к детальному проектированию. <…> В 2023 году - приступить к строительству данных объектов», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что Москва ускоренными темпами занимается развитием дорожной инфраструктуры в районе Мневниковской поймы.

Бочкарев отметил, что в апреле планируется приступить к проектированию моста через реку Москву в районе улицы Новозаводской с выходом на территорию поймы.

«Сейчас мы проводим открытый конкурс по определению подрядной организации на проведение проектных работ», - уточнил заммэра.

По его словам, в ходе первого этапа работ по возведению моста предполагается строительство многоуровневой развязки, которая примыкает к Северо-Западной хорде. Также планируется построить подъездные дороги и переустроить городские коммуникации. Только потом рабочие приступят к возведению объекта.

Проектирование планируется выполнить в течение 1 года и 7 месяцев. Длина данного моста составит 315 м, движение организуют по 2 полосам в каждом направлении.

Всего в Мневниковской пойме будет построено 4 моста – 2 автомобильных и 2 пешеходных.