РИАМО - 26 мар. Строительство восточного участка Большой кольцевой линии планируют завершить до конца года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Стоит задача до конца этого года завершить строительство (восточного участка БКЛ - ред.), подготовить к пуску с пассажирами», - рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что строительная готовность участка составляет более 60%.

«Строительная готовность Восточного участка - 62%. Строительная готовность станции «Печатники» - почти 50%. Продолжаются монолитные работы, устройство внутренних стен и перегородок, архитектурно-отделочные работы и обратная засыпка котлованов», - сказал Бочкарев.

В состав участка входят станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики». Сооружение участка позволит: улучшить транспортное обслуживание граждан, проживающих и работающих в столичных районах: Нагатинский затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между районами Южного, Юго-Восточного и Восточного административных округов Москвы, минуя центр города.

Также сократятся затраты времени на поездку по городу на 10-15 минут, снизится загрузка Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро за счет создания пересадочных узлов и предоставления пассажирам альтернативных путей следования.

Большая кольцевая линия метро – крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина метрокольца составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).