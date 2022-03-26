РИАМО - 26 мар. В столице ожидается ухудшение погоды, горожанам лучше провести время дома, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшие дни, с сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны», - написал мэр в своем Telegram-канале.

На этих выходных в городе прогнозируется сильный ветер с порывами до 20-22 м/с, гололедица. Также 27 марта ожидается метель и понижение температуры.

В начале следующей недели синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, дождь, гололедицу и ветер с порывами до 17 м/с.