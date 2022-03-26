РИАМО - 26 мар. До 31 марта жители Подмосковья и Москвы смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте Музея космонавтики.

Станция будет видна в виде яркой точки. МКС будет двигаться с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.

На станции сегодня работает экипаж МКС-67. В его составе командир станции космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, космонавты Петр Дубров, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Кроме того, на борту работают астронавт НАСА Марк Ванде Хей, члены миссии Crew-3 Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер.

26 марта станцию можно будет наблюдать в Московском регионе с 20:29 до 20:33, 27 марта – с 19:41 до 19:47, 28 марта – с 20:30 до 20:34, 29 марта – с 19:42 до 19:48, 30 марта с 20:31 до 20:35, 31 марта – с 19:42 до 19:48.