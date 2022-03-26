РИАМО - 26 мар. Немецкое издание Spiegel сообщило, что решение российского президента Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли застало руководство западных стран врасплох, сообщает Газета.ru.

«Своим заявлением Путин сумел застать Запад врасплох, хотя и трудно понять, какой цели на самом деле хочет добиться Россия с его помощью», — сообщил немецкому изданию экономист Йенс Зюдекум.

Он выразил мнение, что теперь западным странам нужно будет покупать рубли у ЦБ РФ, который находится под санкциями. Получается, Запад будет обходить собственные санкции, считает экономист.

23 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что теперь российский газ недружественным странам придется покупать за рубли.