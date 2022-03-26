РИАМО - 26 мар. Немецкое издание Spiegel сообщило, что решение российского президента Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли застало руководство западных стран врасплох, сообщает Газета.ru.
Он выразил мнение, что теперь западным странам нужно будет покупать рубли у ЦБ РФ, который находится под санкциями. Получается, Запад будет обходить собственные санкции, считает экономист.
23 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что теперь российский газ недружественным странам придется покупать за рубли.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии