РИАМО - 26 мар. Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому уменьшается администерстивная нагрузка на малый и средний бизнес в стране, сообщает «МИР 24».

По данному документу, если правонарушение было совершено впервые, а также не нанесло вреда здоровью людей или окружающей среде, то в качестве меры ответственности предусматривается предупреждение.

Также штраф для социально ориентированных некоммерческих организаций, малого и среднего предпринимательства понижаются до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.

Кроме того, исключается двойная ответственность за одно и то же нарушение для юридического и должностного лица. А за одну проверку теперь могут выписать только один штраф.